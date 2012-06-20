Написать сочинение на тему "переписка с продавцом"

Нужно написать в произвольной форме в виде почтовой переписки с продавцом товара за рубежом и компанией из России. Английский и русский перевод. Количество знаков произвольное и небольшое. От начала интереса к работе с зарубежным поставшиком до отправки образца продукции.

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