Написать сочинение на тему "переписка с продавцом"

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Завершен4 заявки205 просмотров

Нужно написать в произвольной форме в виде почтовой переписки с продавцом товара за рубежом и компанией из России. Английский и русский перевод. Количество знаков произвольное и небольшое. От начала интереса к работе с зарубежным поставшиком до отправки образца продукции.

Нужно сегодня. Пишите цену

13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Kholod
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель, качественный перевод, сделано в срок, на просьбу сделать "сейчас, ночью".

Заявки фрилансеров

Kholod
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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