Перевести слова в падежи

Задача: есть база с 8781 русскоязычными названиями городов мира в именительном падеже. Нужно все названия из этой базы корректно перевести в родительный и винительный падежи.

Например:

Москва – Москвы – Москву

Срок исполнения – 1 неделя.

Просьба указать ожидаемую стоимость проекта.

Во вложении первые 100 городов базы – полная предоставляется финальному исполнителю при условии подписания договора о неразглашении коммерческой тайны.