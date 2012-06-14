Привлечь людей в парк через Интернет

Здравствуйте, нужно привлечь как можно больше людей на сайт одного из Киевских парков (большого). Ожидаеться что в последствии посетители сайта будут посетителями самого Парка.

Нужно порекомендовать какую делать рекламу в Интернете для того чтобы привлекать от 2000-5000 человек в день на сайт. ПАРК ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ – КИЕВСКАЯ РУСЬ.

Рекомендации должны исходить из такого рекламного бюджета:

1. 3000 грн в месяц

2. 6000 грн в месяц

3. 10 000 грн в месяц

4. от 25 000 грн в месяц.

Сразу говорю что тизерная реклама, контекстная реклама, поисковое продвижение сайта НЕ ПОДХОДИТ! Нужны еще методы как увеличить посещаемость сайта – и людей в Парке.

От Вас – СОВЕТЫ и всё!