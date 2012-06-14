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Привлечь людей в парк через Интернет
Здравствуйте, нужно привлечь как можно больше людей на сайт одного из Киевских парков (большого). Ожидаеться что в последствии посетители сайта будут посетителями самого Парка.
Нужно порекомендовать какую делать рекламу в Интернете для того чтобы привлекать от 2000-5000 человек в день на сайт. ПАРК ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ – КИЕВСКАЯ РУСЬ.
Рекомендации должны исходить из такого рекламного бюджета:
1. 3000 грн в месяц
2. 6000 грн в месяц
3. 10 000 грн в месяц
4. от 25 000 грн в месяц.
Сразу говорю что тизерная реклама, контекстная реклама, поисковое продвижение сайта НЕ ПОДХОДИТ! Нужны еще методы как увеличить посещаемость сайта – и людей в Парке.
От Вас – СОВЕТЫ и всё!
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