Нужно написать в произвольной форме в виде почтовой переписки с продавцом товара за рубежом и компанией из России. Английский и русский перевод. Количество знаков произвольное и небольшое. От начала интереса к работе с зарубежным поставшиком ...
Наполнить сайт аудиокнигами (Не копипаст)
Добавить аудиокниги согласно правилам сайта http://klub-audioknigi.com/governed.html Раздел III. Публикация аудио-книг
Одна аудиокнига 15 руб.
Оплата поэтапно на webmoney или яндекс-деньги, за каждые 4-5 аудиокниг по требованию исполнителя, после проверки и модерации. И положительный отзыв.
Нужно несколько человек. На все имеется 3000 руб. Кто больше добавит, тот больше заработает.
Готовых приступить жду в скайпе yakovenko_andrey_
Заявки фрилансеров
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