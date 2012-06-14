Наполнить сайт аудиокнигами (Не копипаст)

$100
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Закрыт1 заявка207 просмотров

Добавить аудиокниги согласно правилам сайта http://klub-audioknigi.com/governed.html Раздел III. Публикация аудио-книг

Одна аудиокнига 15 руб.

Оплата поэтапно на webmoney или яндекс-деньги, за каждые 4-5 аудиокниг по требованию исполнителя, после проверки и модерации. И положительный отзыв.

Нужно несколько человек. На все имеется 3000 руб. Кто больше добавит, тот больше заработает.

Готовых приступить жду в скайпе yakovenko_andrey_

13 лет назад
lanry
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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