Здравствуйте! Нужно придумывать отзывы о нашей компании железные-ворота.рф. Для начала 6 отзывов. Вскоре надо будет придумывать ещё. Отзывы небольшие на 300-500 знаков. Напишите свои цены и сроки. Оплату гарантирую.
Нужны сканы книг
Нужно сканировать книги. Тематика - деловая литература, не художественная. Книги коммунистическо-политического содержания не нужны.
Книги должны быть уникальными, перед сканированием надо дать мне заглавие чтобы проверить нужно ли сканировать.
Цена - 30 долл за 1 мб в ТХТ. Картинки и таблицы оплачиваются отдельно.
Книги должны содержать как можно меньше картинок, чертежей и таблиц.
Например, книга по строительству, полная чертежей - не нужна, а вот справочник, допустим, маляра, старый, пойдет.
Заявки фрилансеров
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