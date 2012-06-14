Нужны сканы книг

Нужно сканировать книги. Тематика - деловая литература, не художественная. Книги коммунистическо-политического содержания не нужны.

Книги должны быть уникальными, перед сканированием надо дать мне заглавие чтобы проверить нужно ли сканировать.

Цена - 30 долл за 1 мб в ТХТ. Картинки и таблицы оплачиваются отдельно.

Книги должны содержать как можно меньше картинок, чертежей и таблиц.

Например, книга по строительству, полная чертежей - не нужна, а вот справочник, допустим, маляра, старый, пойдет.