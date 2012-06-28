Разослать 300 писем с нашего ящика.

С нашего почтового ящика на мейле переслать 3000 писем. Не менять тему, не менять текст, только менять емейлы в поле кому.

Оплата 70 коп. за 1 письмо. Оплата яндексами. Пишите сразу на почту [email protected]. Тема письма я с weblacer по рассылке.