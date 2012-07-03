Набор текста

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Завершен3 заявки250 просмотров

До утра ( 6.00) набрать 20 страниц тетрадных рукописных цена 10 р за страницу. Пример страницы приложен -формул и таблиц нет

13 лет назад
nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранные исполнители

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
21 минуту назад
13 лет назад
$6
1 день
Спасибо за работу. Все сделала быстро, грамотно и профессионально. +
Очень хороший заказчик
Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$7
1 день
Текст к 6 утра выслан не был, проект завален. на мои сообщения по поводу работы -игнор. Как тут доверять людям??? Если не можете напечатать, зачем брали этот проект??? Я отдала бы другому, а с Вами только время потеряла .Безответственность полная.

Заявки фрилансеров

Mangust79
46 лет
13 лет в сервисе
Была
21 минуту назад
13 лет назад
Mili09
33 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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