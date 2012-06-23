Написать отзыв о покупке в магазине

Мне нужно программа или просто объяснение как переводить такие ероглифы) РЎвЂ¦Р Р†Р С•РЎРЏ — это название рисунка, просто что-то поменялось в настройках и получилось вот такая ерунда, а как назад перевести я не знаю, помогите ...