Написать отзыв о покупке в магазине

С почтового ящика на меле переслать 400 писем. Не менять тему. не менять текст, только менять емейлы в поле кому. Оплата 70 коп. за 1 письмо. Оплата яндексами.
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