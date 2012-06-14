Контент эро тематика, долгосрочно. Тематика описание эро видео. 1. Стоимость 1 К символов без пробелов равна 29 р. 2.Движок – DLE . ...
Перевести закодированный текст
Мне нужно программа или просто объяснение как переводить такие ероглифы) РЎвЂ¦Р Р†Р С•РЎРЏ — это название рисунка, просто что-то поменялось в настройках и получилось вот такая ерунда, а как назад перевести я не знаю, помогите пожалуйста.
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