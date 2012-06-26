Контент эро тематика – эро видео

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Завершен2 заявки409 просмотров

Контент эро тематика, долгосрочно.

Тематика описание эро видео.

1. Стоимость 1 К символов без пробелов равна 29 р.

2.Движок – DLE .

ICQ#: 559269571

ICQ#: 8355400 , категорически не писать новичкам(означает без опыта работы) и без знания движка DLE

заинтересован в долгосрочной поставке заданий по разным сайтам.

DLE
13 лет назад
vasinet2
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Griboyedov
Игорь 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$200
1 день
Очень внимательный к деталям фрилансер, работает быстро и качественно. Рекомендую как специалиста.
Максимально конкретное ТЗ, своевременные уточнения. Быстрая проверка и оплата. Рекомендую данного заказчика к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Griboyedov
Игорь 
47 лет
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Был
4 года назад
13 лет назад

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