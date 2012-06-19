Нужен человек, который умеет искать в гугле, делать скриншоты и работать в PowerPoint. Также надо иметь общее представление о разных социальных сетях (VK, FB, TW, 4sq) и юзабилити-анализе сайтов. ...
Транскрибация аудио текстов
Добрый день!
Необходимо примерно раз в 2 недели производить транскрибацию 30 минутного аудио (спортивная передача).
Если можно ответьте, сколько Вы хотите за выполнение данной работы.
Сроки сильно не жмут, но должны быть четкими.
Ищу постоянных партнеров на взаимовыгодных условиях за оптимальную цену.
Жду Ваш ответ на э-мэйл. Спасибо.
С уважением,
Артем Самиулов
!!!
В данный момент веду перписку с теми, с кем буду сотрудничать.
ВСЕ СПАСИБО ЗА ЗАЯВКИ И ВРЕМЯ!
!!!
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