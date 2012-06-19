Транскрибация аудио текстов

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Закрыт13 заявок267 просмотров

Добрый день!

Необходимо примерно раз в 2 недели производить транскрибацию 30 минутного аудио (спортивная передача).

Если можно ответьте, сколько Вы хотите за выполнение данной работы.

Сроки сильно не жмут, но должны быть четкими.

Ищу постоянных партнеров на взаимовыгодных условиях за оптимальную цену.

Жду Ваш ответ на э-мэйл. Спасибо.

С уважением,

Артем Самиулов

!!!

В данный момент веду перписку с теми, с кем буду сотрудничать.

ВСЕ СПАСИБО ЗА ЗАЯВКИ И ВРЕМЯ!

!!!

13 лет назад
deftbarcik
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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