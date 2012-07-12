Статья о риске выпадении детей из окон

Читаю предыдущие отзывы об этом исполнителе и не могу ничего понять. Вроде бы я четко описал задание, согласился на сумму, указанную исполнителем. На следующий день после достижения договоренности внес 100 % предоплату, но вот уже две недели полная тишина. На письма Татьяна не реагирует. Раньше хоть "завтраками кормила", а последние дней 5 и вовсе исчезла. Справедливости ради стоит сказать, что 5 дней назад сбросила на электронную почту текстовый файл, в котором содержалась статья, мягко говоря не совсем удовлетворяющая тому заданию, которое я писал в проекте, и не содержащая той информации, которую я отправлял исполнителю. Я на сайте уже не первый месяц и имею кое-какой опыт работы с дизайнерами. Исполнители всегда ведут переписку, интересуются так или не так.Учитывают пожелания заказчика. Если есть какие-то замечания - исправляют. Чего не скажешь о Татьяне. Обратной связи никакой... Письма уходят как в пропасть... Не знаю, почему она так поступает, может у человека есть какие то неотложные дела или проблемы и он не успевает или находится на отдыхе, но можно же элементарно отписаться, что форс-мажор, выполню задание к такому то числу. Согласно п. 4.1. Правил публикации отзывов Автор Отзыва обладает правом на внесение изменений, в том числе изменение типа отзыва, в течение 10 календарных дней с момента публикаци. В случае выполнения Татьяной задания, я повышу свою оценку. Но пока оценка "3". Долго и не совсем то. Не рекомендую...