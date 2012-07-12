Нужно написать 2 шаблона-описаний для молодой аудитории. Они должны быть интересными, смешными, увлечь читателя и быть не линейными и в то же время простыми. На подобии такого: Хочу я вам ...
Статья о риске выпадении детей из окон
Доброго времени суток!
Необходимо написать небольшую статью в городскую газету о риске выпадения детей из окон со скрытой рекламой салона дверей и окон и детских замков от WinkHaus
http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=615&ELEMENT_ID=32800&sphrase_id=70121
http://doctorpiter.ru/articles/1993/
http://www.mr7.ru/articles/53447/
http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.ria.ru%2Fincidents%2F20120626%2F685479721.html
http://www.babyforum.su/showthread.php?t=5981
http://progorodchelny.ru/newsv2/62086.html
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