Статья о риске выпадении детей из окон

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Завершен5 заявок261 просмотр

Доброго времени суток!

Необходимо написать небольшую статью в городскую газету о риске выпадения детей из окон со скрытой рекламой салона дверей и окон и детских замков от WinkHaus

http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=615&ELEMENT_ID=32800&sphrase_id=70121

http://doctorpiter.ru/articles/1993/

http://www.mr7.ru/articles/53447/

http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.ria.ru%2Fincidents%2F20120626%2F685479721.html

http://www.babyforum.su/showthread.php?t=5981

http://progorodchelny.ru/newsv2/62086.html

http://www.ampravda.ru/2012/06/28/035150.html

HTML
13 лет назад
logvinov333
Денис 
41 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Читаю предыдущие отзывы об этом исполнителе и не могу ничего понять. Вроде бы я четко описал задание, согласился на сумму, указанную исполнителем. На следующий день после достижения договоренности внес 100 % предоплату, но вот уже две недели полная тишина. На письма Татьяна не реагирует. Раньше хоть "завтраками кормила", а последние дней 5 и вовсе исчезла. Справедливости ради стоит сказать, что 5 дней назад сбросила на электронную почту текстовый файл, в котором содержалась статья, мягко говоря не совсем удовлетворяющая тому заданию, которое я писал в проекте, и не содержащая той информации, которую я отправлял исполнителю. Я на сайте уже не первый месяц и имею кое-какой опыт работы с дизайнерами. Исполнители всегда ведут переписку, интересуются так или не так.Учитывают пожелания заказчика. Если есть какие-то замечания - исправляют. Чего не скажешь о Татьяне. Обратной связи никакой... Письма уходят как в пропасть... Не знаю, почему она так поступает, может у человека есть какие то неотложные дела или проблемы и он не успевает или находится на отдыхе, но можно же элементарно отписаться, что форс-мажор, выполню задание к такому то числу. Согласно п. 4.1. Правил публикации отзывов Автор Отзыва обладает правом на внесение изменений, в том числе изменение типа отзыва, в течение 10 календарных дней с момента публикаци. В случае выполнения Татьяной задания, я повышу свою оценку. Но пока оценка "3". Долго и не совсем то. Не рекомендую...
Осталась довольна сотрудничеством, спасибо.

Заявки фрилансеров

tetyanazshmurko
Тетяна 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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