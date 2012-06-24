Работа для линк-менеджера

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка142 просмотра

Необходим линк-менеджер. Крайне важно знание английского языка.

Обязанности:

- Поиск площадок для обмена ссылками

- Отбор площадок по критериям

- Отчетность

Оплата по результатам отчёта.

Обучение.

Долгосрочное сотрудничество.

13 лет назад
phpini
Егор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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