Написать шаблоны описаний

Нужно написать 2 шаблона-описаний для молодой аудитории. Они должны быть интересными, смешными, увлечь читателя и быть не линейными и в то же время простыми.

На подобии такого:

Хочу я вам описать своего товарища, _имя_. Кто он такой? Да он _существительное (кто, что)_! ....

Длинна каждого шаблона: 500-1500 символов.

Нужен человек с хорошей фантазией и чувством юмора. Если понравится - будет еще заказ. Пишите цены.