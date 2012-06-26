Написать шаблоны описаний

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Завершен4 заявки155 просмотров

Нужно написать 2 шаблона-описаний для молодой аудитории. Они должны быть интересными, смешными, увлечь читателя и быть не линейными и в то же время простыми.

На подобии такого:

Хочу я вам описать своего товарища, _имя_. Кто он такой? Да он _существительное (кто, что)_! ....

Длинна каждого шаблона: 500-1500 символов.

Нужен человек с хорошей фантазией и чувством юмора. Если понравится - будет еще заказ. Пишите цены.

13 лет назад
rimlin01
Ильмир 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо огромное этому человеку! Написал отличные описания и рассказы шаблоны за низкую цену!
Очень интересный заказ. Постоянная связь и своевременная оплата - приятно работать с таким человеком.

Заявки фрилансеров

341passazir
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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