Написание обзора приложения для андроид маркета

Добрый день вэблансеры

Мне требуеться девушка, которая напишет описание/обзор для моего приложения, которое будет загружено на гугл плей (он же андроид маркет), кто не знает что это - ничего страшного, простыми словами просто нужно написать описание моей программы, я расскажу для чего она, а вы напишите для привлечения потенциальных пользователей текст.