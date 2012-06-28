Размещение на досках объявлений в интернете.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт10 заявок219 просмотров

Внимание! Город объявлений ставить " Казань".

1. Размещать на 40 досках объявлений, по 10 объявлений на каждой доске в интернете. ( типа авито,сландо и прочие). Список сайтов приложен к проекту.

2. Это делать в промежутках времени с 01-00 ночи до 13-00 дня. В первый день размещения премия 500 рублей.

3. Присылать мне ссылки этих объявлений на почту [email protected] . Ежедневная отчетность по факту выполнения.

4. Тексты объявлений прилагаю к проекту в виде файла.

4.1 Данные( при регистрации):

Имя: Вадим

Фамилия: Коротаев

Телефон: +7-903-305-29-17

Компания( если требуется): ООО "Строй тренд"

5. Рисунки объявлений прилагаю к проекту.

6. Прайс товара прилагаю к проекту.

7. Универсальная цена для указания цены в объявлении "общего" вида – 11 руб.

8. Оплата 0,5 руб. за 1 размещенное объявление 0,5*40*10= 200 руб./день. За неделю: 1400 рублей. Оплата по окончании проекта, т.е. через неделю гарантия 100%. Возможно рассмотрение долгосрочного сотрудничества.

13 лет назад
business_kzn
Вадим 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Поиск информации

    требуются опытные "гуглёвщики", нужно найти серию статей на заданную тему.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Простой договор на 2-3 страницы

    $10

    Нужна рыба договора на 2–3 страницы заточенная под следующие условия: - Интернет магазин на джумле - наполнение создателем только 50 наименований товаров - срок 5 недель с 27 июля - хостинг ...

    Joomla
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Расшифровка диктофонной записи лекции

    Запись хорошего качества, слова четко слышны. Длительность записи: от 30 минут (несколько файлов) Цена: 5р/мин. Требования к оформлению: Шрифт 14 Times New Roman Удаляем повторения, оговорки, слова ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна рыба договора

    $5

    Договор. Нужна рыба договора на 2-3 сьтраницы заточенная под следующие условия: - Интернет магазин на джумле - наполнение создателем только 50 наименований товаров - срок 5 недель с ...

    Joomla
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать сценарий

    Добрый день требуется написать сценарий для флешь мультика на 3-5 мин. Пишите вилку цен сразу. Спасибо!.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Набор текста

    До утра ( 6.00) набрать 20 страниц тетрадных рукописных цена 10 р за страницу. Пример страницы приложен -формул и таблиц нет

    Прочее2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание обзора приложения для андроид маркета

    $50

    Добрый день вэблансеры Мне требуеться девушка, которая напишет описание/обзор для моего приложения, которое будет загружено на гугл плей (он же андроид маркет), кто не знает что это - ничего страшного, простыми словами просто нужно ...

    Android
    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статья о риске выпадении детей из окон

    Доброго времени суток! Необходимо написать небольшую статью в городскую газету о риске выпадения детей из окон со скрытой рекламой салона дверей и окон и детских замков от WinkHaus http://tybet.ru/content/news/index.php?SECTION_ID=615&amp;ELEMENT_ID=32800&amp;sphrase_id=70121 ...

    HTML
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать шаблоны описаний

    Нужно написать 2 шаблона-описаний для молодой аудитории. Они должны быть интересными, смешными, увлечь читателя и быть не линейными и в то же время простыми. На подобии такого: Хочу я вам ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Работа для линк-менеджера

    $500

    Необходим линк-менеджер. Крайне важно знание английского языка. Обязанности: - Поиск площадок для обмена ссылками - Отбор площадок по критериям - Отчетность Оплата по результатам отчёта. ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад