Размещение на досках объявлений в интернете.

Внимание! Город объявлений ставить " Казань".

1. Размещать на 40 досках объявлений, по 10 объявлений на каждой доске в интернете. ( типа авито,сландо и прочие). Список сайтов приложен к проекту.

2. Это делать в промежутках времени с 01-00 ночи до 13-00 дня. В первый день размещения премия 500 рублей.

3. Присылать мне ссылки этих объявлений на почту [email protected] . Ежедневная отчетность по факту выполнения.

4. Тексты объявлений прилагаю к проекту в виде файла.

4.1 Данные( при регистрации):

Имя: Вадим

Фамилия: Коротаев

Телефон: +7-903-305-29-17

Компания( если требуется): ООО "Строй тренд"

5. Рисунки объявлений прилагаю к проекту.

6. Прайс товара прилагаю к проекту.

7. Универсальная цена для указания цены в объявлении "общего" вида – 11 руб.

8. Оплата 0,5 руб. за 1 размещенное объявление 0,5*40*10= 200 руб./день. За неделю: 1400 рублей. Оплата по окончании проекта, т.е. через неделю гарантия 100%. Возможно рассмотрение долгосрочного сотрудничества.