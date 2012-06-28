требуются опытные "гуглёвщики", нужно найти серию статей на заданную тему.
Размещение на досках объявлений в интернете.
Внимание! Город объявлений ставить " Казань".
1. Размещать на 40 досках объявлений, по 10 объявлений на каждой доске в интернете. ( типа авито,сландо и прочие). Список сайтов приложен к проекту.
2. Это делать в промежутках времени с 01-00 ночи до 13-00 дня. В первый день размещения премия 500 рублей.
3. Присылать мне ссылки этих объявлений на почту [email protected] . Ежедневная отчетность по факту выполнения.
4. Тексты объявлений прилагаю к проекту в виде файла.
4.1 Данные( при регистрации):
Имя: Вадим
Фамилия: Коротаев
Телефон: +7-903-305-29-17
Компания( если требуется): ООО "Строй тренд"
5. Рисунки объявлений прилагаю к проекту.
6. Прайс товара прилагаю к проекту.
7. Универсальная цена для указания цены в объявлении "общего" вида – 11 руб.
8. Оплата 0,5 руб. за 1 размещенное объявление 0,5*40*10= 200 руб./день. За неделю: 1400 рублей. Оплата по окончании проекта, т.е. через неделю гарантия 100%. Возможно рассмотрение долгосрочного сотрудничества.
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