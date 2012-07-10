Расшифровка диктофонной записи лекции

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Завершен12 заявок338 просмотров

Запись хорошего качества, слова четко слышны.

Длительность записи: от 30 минут (несколько файлов)

Цена: 5р/мин.

Требования к оформлению:

Шрифт 14 Times New Roman

Удаляем повторения, оговорки, слова паразиты. Если окончание у слова неправильное, ставим правильно.

Каждое с новой строки, форматирование по ширине, междустрочный интервал – 1

Непонятные слова отмечаем время в скобочках и выделяем цветом. Например, (05:04) и текст дальше.

Связь: icq 406152904.

13 лет назад
kav921
Андрей 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Seneka
31 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$7
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Seneka
31 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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