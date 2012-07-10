Языки перевода (иные услуги): Английский, Украинский, Русский, Перевод текстов, Перевод технической документации, Перевод статей, Перевод личной переписки, редактирование статей, копирайтинг.
Регион : Севастополь
Зарплата (стоимость услуг): по договоренности
Опыт работы: 3 года
Образование: неполное высшее(техническое), неполное языковое высшее, оконченные курсы пользователя ПК, курсы технического перевода.
Пол: женский
Возраст: 19
Качества: ответственная, коммуникативная, выполняю работу в установленные сроки, умение динамично реагировать на поручения, обладаю высокой работоспособностью, аналитический склад мышления, настойчивость и упорство.
Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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