Языки перевода (иные услуги): Английский, Украинский, Русский, Перевод текстов, Перевод технической документации, Перевод статей, Перевод личной переписки, редактирование статей, копирайтинг.

Регион : Севастополь

Зарплата (стоимость услуг): по договоренности

Опыт работы: 3 года

Образование: неполное высшее(техническое), неполное языковое высшее, оконченные курсы пользователя ПК, курсы технического перевода.

Пол: женский

Возраст: 19

Качества: ответственная, коммуникативная, выполняю работу в установленные сроки, умение динамично реагировать на поручения, обладаю высокой работоспособностью, аналитический склад мышления, настойчивость и упорство.