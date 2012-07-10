Seneka

Александра Seneka

 
30 летУкраина/Севастополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Языки перевода (иные услуги): Английский, Украинский, Русский, Перевод текстов, Перевод технической документации, Перевод статей, Перевод личной переписки, редактирование статей, копирайтинг.

Регион : Севастополь

Зарплата (стоимость услуг): по договоренности

Опыт работы: 3 года

Образование: неполное высшее(техническое), неполное языковое высшее, оконченные курсы пользователя ПК, курсы технического перевода.

Пол: женский

Возраст: 19

Качества: ответственная, коммуникативная, выполняю работу в установленные сроки, умение динамично реагировать на поручения, обладаю высокой работоспособностью, аналитический склад мышления, настойчивость и упорство.

Отзывы заказчиков
kav921
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Расшифровка диктофонной записи лекции
Отзыв недоступен.
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Наполнение сайтов
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от $5
от 2 дней
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Переводы
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от $5
от 2 дней
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Редактирование и Корректура
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от $5
от 2 дней
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