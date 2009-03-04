Исполнительность, творчество, обязательность - залог успеха
Копирайт, рерайт текстов юридической направленности. Составление договоров, исковых заявлений, жалоб.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
15 лет назад
Андрей справился с довольное непростой задачей. Все сделал в срок. Принял замечания, подправил статью и выдал то, что нужно. Спасибо
Ответный отзыв
Приятно иметь дело с такими заказчиками, с оплатой все гладко. Перспективный заказчик на долгосрочное сотрудничество
Юридические услуги
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