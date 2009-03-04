kav921

Андрей kav921

 
36 летРоссия/Йошкар-Ола
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Исполнительность, творчество, обязательность - залог успеха

Копирайт, рерайт текстов юридической направленности. Составление договоров, исковых заявлений, жалоб.

Рерайт текста
Отзывы заказчиков
Cablemaster
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$8
10 баллов
15 лет назад
Статья Что такое банковская гарантия для менеджера
Андрей справился с довольное непростой задачей. Все сделал в срок. Принял замечания, подправил статью и выдал то, что нужно. Спасибо
Приятно иметь дело с такими заказчиками, с оплатой все гладко. Перспективный заказчик на долгосрочное сотрудничество
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