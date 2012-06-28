Нужна рыба договора

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка158 просмотров

Договор.

Нужна рыба договора на 2-3 сьтраницы заточенная под следующие условия:

- Интернет магазин на джумле

- наполнение создателем только 50 наименований товаров

- срок 5 недель с 27 июля

- хостинг мажордомо

- конечны вариант сайта размещается на хостинге, который предварительно будет зарегистрирован на заказчика

- так же архив с сайтом и базой передается заказчику на выбранном им носителе.aa

Joomla
13 лет назад
canku
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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