Добрый день требуется написать сценарий для флешь мультика на 3-5 мин. Пишите вилку цен сразу. Спасибо!.
Нужна рыба договора
Договор.
Нужна рыба договора на 2-3 сьтраницы заточенная под следующие условия:
- Интернет магазин на джумле
- наполнение создателем только 50 наименований товаров
- срок 5 недель с 27 июля
- хостинг мажордомо
- конечны вариант сайта размещается на хостинге, который предварительно будет зарегистрирован на заказчика
- так же архив с сайтом и базой передается заказчику на выбранном им носителе.aa
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