Требуется сметчик/ца для составления периодичных смет для небольшой подрядной организации на договорной основе: с обязательным опытом работы в области составления смет на капитальный и другие ремонты, и в идеале с опытом работы с гос.органами. В ответе, пожалуйста, опишите Ваш опыт работы и ваши пожелания по оплате.