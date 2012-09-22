Требуется сметчик

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Закрытнет заявок173 просмотра

Требуется сметчик/ца для составления периодичных смет для небольшой подрядной организации на договорной основе: с обязательным опытом работы в области составления смет на капитальный и другие ремонты, и в идеале с опытом работы с гос.органами. В ответе, пожалуйста, опишите Ваш опыт работы и ваши пожелания по оплате.

13 лет назад
panovka
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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