Перевести pdf в doc

Надо переводить книги из pdf формата в формат текста (Word) с корректировкой текста от ошибок и с установкой в текст оригинальных рисунков, одинаковый шрифт, главы крупным шрифтом и тд, везде в тексте должно быть выправлено как надо.

Пожалуйста указывайте примерную стоимость и сроки.

Прикрепил пример того, что нужно переводить