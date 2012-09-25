Требуется преподаватель латышского языка

Требуется преподаватель (репетитор) латышского языка.

Для индивидуальных занятий или в малочисленной группе (если Вы уже кого-то обучаете).

С НУЛЕВОГО уровня.

Только с носителем языка! Одна из главных задач - изначально "поставить" верное произношение.

Требуется общий словарный запас, навыки чтения, письменной и устной речи (разговор и понимание на слух) + разговорные выражения, пословицы (поговорки) + сленг + торговая специфика

Возможны занятия в любой форме, в том числе дистанционно, сам нахожусь в Москве.

При ответе пожалуйста указывайте:

1. Предлагаемую Вами форму занятий

2. Возможную периодичность (исходя из Вашей занятости)

3. Какое время или сколько занятий (Вы предполагаете) потребуется для достижения среднего уровня владения (Intermediate, B1)

4. Минимальная стоимость за занятие или определенное время занятий

5. Требующуюся Вам информацию об ученике

6. Ваши контакты