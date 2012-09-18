Пиар вебинара по форумам, блогам, ЖЖ

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Постоянная работа.

Необходим пиарить вебинар по форумам, блогам, ЖЖ и т.п.

Оплата договорная, в зависимости от того что будите делать

Приветствуется команда постеров!

Что мне нужно от вас:

1. Кол-во реализованных проектов.

2. Имя, e-mail, icq, skype (для того что бы созвониться – это обязательно)