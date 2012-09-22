Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Сразу к делу. Есть небольшой, или, скорее, маленький сайт на 20-30 страниц на бизнес тематику. Нужно – наращивание ссылочной массы. Все просто. Ходим по сети, по сайтам, по форумам ОБЯЗАТЕЛЬНО тематическим и отписываемся в постах и комментах и т.д. и т.п. 10р. за ссылку, которая проживет неделю! Это означает, что если Вы отпишетесь или прокомментируете не подумав или ваш пост будет пахнуть явной рекламой, то, скорее всего, вашу ссылку удалят в течении недели, если не удалят, значит мы Вам платим 10р. за ссылку. То есть думать придется) Бюджет пока 1000р. Это на 100 ссылок, если сработаемся, то работы хватает. Есть еще два больших проекта и нужно будет делать тоже самое и даже больше, если, конечно, у Вас будут соответственные навыки. В любом случае скучно не будет) Более детально объясню исполнителю. Для связи используем skype, оплата webmoney в конце недели. От Вас отчет каждый день по проделанной работе, чтоб можно было вносить в Вашу работу правки, и видеть примерно результаты. Работу растянуться на неделю, то есть не более 15 ссылок в день! Это не работа, а подработок для тех, у кого есть много свободного времени! Пишите мне в личку если есть вопросы.