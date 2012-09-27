Общение на форумах автомобильной тематики

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Задача: общение на форумах автомобильной тематики, для размещения ненавязчивой рекламы, без размещения прямых ссылок в несколько ходов, для формирования положительного образа компании в интернете.

Целевые автомобили: Mersedes, BMW, Lexus, Infinity, Land Rover - новые и не очень...

Желательно умение общаться не только на автомобильных форумах.

13 лет назад
Sapsaniche
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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