Нужена помощь в написании диплома.тема Управление финансами в магазинах рознечной торговли на примере 000 Pull and Bear
Общение на форумах автомобильной тематики
Задача: общение на форумах автомобильной тематики, для размещения ненавязчивой рекламы, без размещения прямых ссылок в несколько ходов, для формирования положительного образа компании в интернете.
Целевые автомобили: Mersedes, BMW, Lexus, Infinity, Land Rover - новые и не очень...
Желательно умение общаться не только на автомобильных форумах.
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