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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена на отлично! Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Все супер. Спасибо
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Все отлично.
$10
10 баллов
12 лет назад
Работой с данным фрилансером очень доволен! Выполняет работу в срок, нареканий никаких! С удовольствием продолжаю сотрудничество!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все адекватно. Оплата точная и в срок. Продолжаем работать.
$1
10 баллов
12 лет назад
Антон - это очень серьезный и порядочный человек. Выбрав его исполнителем, никогда не будете переживать за то, что работа не будет сделана и сдана в срок. Было очень приятно работать и общаться с ним, надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Великолепный заказчик. От работы и общения остались только положительные впечатления. Оплата вовремя и без проблем. Абсолютные рекомендации
$20
10 баллов
12 лет назад
Работа была выполнена быстро, тема раскрыта хорошо, поправки вносить не потребовалось. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все адекватно Оплата вовремя Проблем никаких