antztna

А. Антонов antztna

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
mukylun
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Срочная работа. Набор формул в MathCad
Работа выполнена на отлично! Рекомендую!
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Написать викторину
Все супер. Спасибо
Благодарю за сотрудничество. Все отлично.
Ответный отзыв
roadtoheaven
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Отзывы на товары для интернет-магазина
Работой с данным фрилансером очень доволен! Выполняет работу в срок, нареканий никаких! С удовольствием продолжаю сотрудничество!
Отличный заказчик. Все адекватно. Оплата точная и в срок. Продолжаем работать.
Ответный отзыв
DAMASKO
Ольга 
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Требуется написание статей
Антон - это очень серьезный и порядочный человек. Выбрав его исполнителем, никогда не будете переживать за то, что работа не будет сделана и сдана в срок. Было очень приятно работать и общаться с ним, надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую всем!
Великолепный заказчик. От работы и общения остались только положительные впечатления. Оплата вовремя и без проблем. Абсолютные рекомендации
Ответный отзыв
Alex_Revo
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Тексты для раздела сайта Сувенирная продукция
Работа была выполнена быстро, тема раскрыта хорошо, поправки вносить не потребовалось. Рекомендую.
Все адекватно Оплата вовремя Проблем никаких
Ответный отзыв