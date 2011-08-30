Антон - это очень серьезный и порядочный человек. Выбрав его исполнителем, никогда не будете переживать за то, что работа не будет сделана и сдана в срок. Было очень приятно работать и общаться с ним, надеюсь на продолжительное сотрудничество. Рекомендую всем!