Отзывы на товары для интернет-магазина

Когда Оксана взялась за работу сказала что всё понятно, пример посмотрела. Однако с самого начала выполнять стала не правильно. На сообщения в аське, на письма в почте, на личные сообщения в сервисе веблансер - не отвечает!!! Не лучшее начало работы на сайте.