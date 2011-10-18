Требуется написание статья для главной страницы сайта. А так же рекламный обзор для размещения в каталогах, то есть, по возможности, большое количество копий с приличной уникальностью. Какие вопросы- задание готов конкретизировать.
Отзывы на товары для интернет-магазина
Необходим специалист для написания отзывов к товарам интернет-магазина. На каждый товар необходимо сделать "комплект" отзывов следующего вида:
1020 Иван|[email protected]|3|Отзыв;Михаил|[email protected]|5|отзыв;Алексей|[email protected]|1|отзыв
1020 - ID товара берется из URL
структура отзыва: ИМЯ|email|оценка товара по 5ти бальной шкале от 1 до 5|Текст отзыва
1-й отзыв 250-350 знаков развернутый с полным названием товара
2-й отзыв 100 знаков
3-й отзыв 100 знаков
20% отзывов нейтральные или отрицательные
Оплата: за один обработанный товар (3 отзыва) = 0.45$
Более подробный пример выполнения работы во вложении.
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