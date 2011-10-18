Отзывы на товары для интернет-магазина

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Завершен4 заявки241 просмотр

Необходим специалист для написания отзывов к товарам интернет-магазина. На каждый товар необходимо сделать "комплект" отзывов следующего вида:

1020 Иван|[email protected]|3|Отзыв;Михаил|[email protected]|5|отзыв;Алексей|[email protected]|1|отзыв

1020 - ID товара берется из URL

структура отзыва: ИМЯ|email|оценка товара по 5ти бальной шкале от 1 до 5|Текст отзыва

1-й отзыв 250-350 знаков развернутый с полным названием товара

2-й отзыв 100 знаков

3-й отзыв 100 знаков

20% отзывов нейтральные или отрицательные

Оплата: за один обработанный товар (3 отзыва) = 0.45$

Более подробный пример выполнения работы во вложении.

14 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

xsennya
Оксана 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$5
2 дня
Когда Оксана взялась за работу сказала что всё понятно, пример посмотрела. Однако с самого начала выполнять стала не правильно. На сообщения в аське, на письма в почте, на личные сообщения в сервисе веблансер - не отвечает!!! Не лучшее начало работы на сайте.
antztna
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
10 дней
Работой с данным фрилансером очень доволен! Выполняет работу в срок, нареканий никаких! С удовольствием продолжаю сотрудничество!
Отличный заказчик. Все адекватно. Оплата точная и в срок. Продолжаем работать.

Заявки фрилансеров

xsennya
Оксана 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
antztna
125 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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