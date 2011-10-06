Требуется дополнить описаниями словарь значений цветов, аналогичный www.sendflowers.ru/rus/in... Чтото вроде этого: Антуриум – храбрость, неординарность, страсть. Антуриум считается преимущественно мужским цветком. Букет или композиция с антуриумами станет незабываемым подарком ...
Нужен пресс-релиз и его продвижение для нового ИМ
Нужен пресс релиз и его продвижение для нового интернет-проекта по международной доставке цветов.
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