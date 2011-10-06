Множество текстов по строительным инструментам.

Надо написать для интернет магазина по строительный инструментам тексты для соответствующих разделов. Например нивелиры, дрели, электронные лобзики и тому подобные.

Текстов много!

Нужен человек который знает что-то про инструменты. У текстов нет сроков, написали, показали, если все хорошо, оплата, след.текст и так далее.