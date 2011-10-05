Копирайт новостей сферы FMCG . Facebook.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт4 заявки152 просмотра

Требуется ежедневный копирайт новостей, статей, создание дискуссий для профессионалов FMCG рынка.

Условия:

-Формат работы: Вы пишите краткие, ёмкие, интересные посты в формате социальных сетей

- Объем - 20 - 30 постов в месяц,

- Размер каждой публикации от 200 до 400 символов + ссылка на картинку по теме

- Оплата по факту за неделю. 80 рублей за 1 пост. Фактически 80 рублей за 15 минут вашего времени.

- Объем публикаций может быть увеличен

Требования:

- Обязательно в заявке высылайте тестовое задание - 2-3 интересные темы на основе которых сможете в ближайшее время написать контент.

- Креативный подход.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и исполнительность, если вы по любым причинам (отъезд, температура, более выгодный срочный заказ или метеорит в вашем гараже) не выполняете условия сотрудничества, или ЗАБЛАГОВРЕМЕННО не предупреждаете о приключившейся с вами ситуации - сотрудничество прекращается.

Мы ищем копирайтера на долгое сотрудничество - неделя за неделей, месяц за месяцем с постепенным ростом количества заказов и, соответственно, объемом выплат.

14 лет назад
5898649
Ramina 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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