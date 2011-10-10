Рерайт текста, 5к символов

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок322 просмотра

Тематика - выхлопные системы, лямбда

Оригинал текста - 5к символов

Обязательно разобраться в смысле оригинала и сути вопроса и не делать смысловых ошибок

14 лет назад
internetable
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена в срок, качественно, учтены все пожелания. Рекомендую исполнителя!
Приятный заказчик, способный доходчиво объяснить задачу. Работать приятно и интересно. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

ZoltanKramov
Золтан 
34 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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