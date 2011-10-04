Тексты о дополненной реальности

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  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок195 просмотров

необходимо писать обзорные, новостные и информационные статьи про Дополненную реальность (augmented reality) и wow factor в сфере интерактивных проектов, для сайта и группы на фейсбуке.

сайт www.playdisplay.ru группа www.facebook.com/playdisplay

14 лет назад
savik75
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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