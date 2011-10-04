Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику. Условия: -Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне. Примеры постов можно посмотреть на страницах банков: ...
Копирайт тем на тематических форумах
Регистрация и создание тем на форумах (тематические форумы, скажу как именно их можно найти в интернете).
Требуются люди, знающие что такое ла2.
Текс предоставлю. Оплата WM или ЯД или Киви.
Заработок небольшой, но подработать можно
Связаться за подробной информацией в ICQ 71-60-восемьдесят
Заявки фрилансеров
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