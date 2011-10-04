Копирайт тем на тематических форумах

Регистрация и создание тем на форумах (тематические форумы, скажу как именно их можно найти в интернете).

Требуются люди, знающие что такое ла2.

Текс предоставлю. Оплата WM или ЯД или Киви.

Заработок небольшой, но подработать можно

Связаться за подробной информацией в ICQ 71-60-восемьдесят