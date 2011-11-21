SEO-копирайтинг: Охранные системы. 300 тыс. знаков

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок280 просмотров

Требуется написание контента для сайта по тематике: охранные системы, сигнализации и .т.п.

Нужно около 300-350 небольших статей, объёмом в 1-1,5 тыс знаков.

Есть список ключевых слов. Одна статья должна содержать ключевое слово в заголовке и пару раз в тексте статьи.

На сайте будет создан новый раздел с рабочим названием "Вопросы и ответы"..

Т.е. формат статей примерно такой. Вопрос, как бы из зала - и ответ на вопрос.

При написании статей нужно учитывать и то, как эта статья будет выглядеть в поисковой выдаче..

Т.е, если мы пишем про датчики движения, то пишем примерно следующее:

Вопрос: Какие датчики движения на сегодня самые оптимальные по параметрам цена-качество и почему?

Ответ:....

Такая сентенция будет выглядеть в поиске более заманчиво для целевой аудитории, чем скажем такое:

- Вопрос: Что такое датчик движения?

В итоге: желателен опытный и грамотный SEO-копирайтер или команда. Сроки - желательно уложиться в пару недель.

Написание статей
14 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
14 лет назад
$1200
15 дней
Проект завершён. Качеством и организацией работ я, как заказчик, доволен на 100%. Всё чётко, грамотно и на высоком уровне, несмотря на довольно-таки специфическую тему..
Все отлично. Закончили проект. Задание, коментарии и ответы на вопросы быстро. С оплатой задержек нет и в полном обьеме. Надеюсь на продолжение сотрудничества. С ув., Владислав

Заявки фрилансеров

lamitech
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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