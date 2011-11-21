Требуется ежедневный копирайт на финансовую тематику. Условия: -Формат работы: вы находите интересную тему на каждый день + картинку к ней и высылаете мне. Примеры постов можно посмотреть на страницах банков: ...
SEO-копирайтинг: Охранные системы. 300 тыс. знаков
Требуется написание контента для сайта по тематике: охранные системы, сигнализации и .т.п.
Нужно около 300-350 небольших статей, объёмом в 1-1,5 тыс знаков.
Есть список ключевых слов. Одна статья должна содержать ключевое слово в заголовке и пару раз в тексте статьи.
На сайте будет создан новый раздел с рабочим названием "Вопросы и ответы"..
Т.е. формат статей примерно такой. Вопрос, как бы из зала - и ответ на вопрос.
При написании статей нужно учитывать и то, как эта статья будет выглядеть в поисковой выдаче..
Т.е, если мы пишем про датчики движения, то пишем примерно следующее:
Вопрос: Какие датчики движения на сегодня самые оптимальные по параметрам цена-качество и почему?
Ответ:....
Такая сентенция будет выглядеть в поиске более заманчиво для целевой аудитории, чем скажем такое:
- Вопрос: Что такое датчик движения?
В итоге: желателен опытный и грамотный SEO-копирайтер или команда. Сроки - желательно уложиться в пару недель.
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