Контент для сайта о кровельных работах

Необходимо создать первую порцию контента для сайта.

Сама компания - Крыша-МАКС- занимается кровельными работами и материалами.

По функционалу и по смыслу сайт будет близок к www.krysha-pro.ru

Всего в первой серии текстов - около 160 000 знаков. Подробности - в ТЗ.

Требования к исполнению:

1. Добросовестность

2. Уникальность

3. Читаемый и структурированный текст

4. Подбор картинок к каждому тексту в буржунете - мин. 3 штуки

5. Точное следование ТЗ по количеству знаков и вхождений ключевых слов.(см. примечания к ячейкам)

Прошу предлагать две цены - цену за 1000 знаков просто текста и цену за 1000 знаков с занесением в CMS Joomla под ключ, а также - сроки работы. Заоблачных цен, выходящих "за рынок" - предлагать не надо...

Оплачиваю порционно-постатейно. Отзывы все обо мне, как об адекватном заказчике, всю работу оплачу.

Если выбранный исполнитель сделает работу хорошо - готов сотрудничать на постоянной основе, проектов много,

вменяемый копирайтер нужен всегда.