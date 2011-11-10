Контент для сайта о кровельных работах

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен20 заявок317 просмотров

Необходимо создать первую порцию контента для сайта.

Сама компания - Крыша-МАКС- занимается кровельными работами и материалами.

По функционалу и по смыслу сайт будет близок к www.krysha-pro.ru

Всего в первой серии текстов - около 160 000 знаков. Подробности - в ТЗ.

Требования к исполнению:

1. Добросовестность

2. Уникальность

3. Читаемый и структурированный текст

4. Подбор картинок к каждому тексту в буржунете - мин. 3 штуки

5. Точное следование ТЗ по количеству знаков и вхождений ключевых слов.(см. примечания к ячейкам)

Прошу предлагать две цены - цену за 1000 знаков просто текста и цену за 1000 знаков с занесением в CMS Joomla под ключ, а также - сроки работы. Заоблачных цен, выходящих "за рынок" - предлагать не надо...

Оплачиваю порционно-постатейно. Отзывы все обо мне, как об адекватном заказчике, всю работу оплачу.

Если выбранный исполнитель сделает работу хорошо - готов сотрудничать на постоянной основе, проектов много,

вменяемый копирайтер нужен всегда.

Joomla
14 лет назад
feam
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
$480
10 дней
Лера - адекватный и безумно оперативный исполнитель...Я лично за ней не успевал... Она быстрее создавала контент, чем я успевал его комментировать. В итоге - все четко, по ТЗ, с графикой и абсолютно читаемыми текстами.
С Николаем приятно работать - задания четкие, комментарии - по делу, оплата вовремя. Спасибо!

Заявки фрилансеров

bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 дня назад
14 лет назад
#1
Копирайтинг

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