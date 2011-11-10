Нужен копирайтер для написания текстов на страницах сайта. По нескольким (2-4) фотографиям интерьера и скудным начальным комментариям (или вообще без комментариев) необходимо ПРИДУМАТЬ и написать приятные, интересные и читабельные описания проектов, включающие в себя, ...
Контент для сайта о кровельных работах
Необходимо создать первую порцию контента для сайта.
Сама компания - Крыша-МАКС- занимается кровельными работами и материалами.
По функционалу и по смыслу сайт будет близок к www.krysha-pro.ru
Всего в первой серии текстов - около 160 000 знаков. Подробности - в ТЗ.
Требования к исполнению:
1. Добросовестность
2. Уникальность
3. Читаемый и структурированный текст
4. Подбор картинок к каждому тексту в буржунете - мин. 3 штуки
5. Точное следование ТЗ по количеству знаков и вхождений ключевых слов.(см. примечания к ячейкам)
Прошу предлагать две цены - цену за 1000 знаков просто текста и цену за 1000 знаков с занесением в CMS Joomla под ключ, а также - сроки работы. Заоблачных цен, выходящих "за рынок" - предлагать не надо...
Оплачиваю порционно-постатейно. Отзывы все обо мне, как об адекватном заказчике, всю работу оплачу.
Если выбранный исполнитель сделает работу хорошо - готов сотрудничать на постоянной основе, проектов много,
вменяемый копирайтер нужен всегда.
Выбранный исполнитель
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