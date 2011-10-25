Составление описания проектов на сайте

Нужен копирайтер для написания текстов на страницах сайта. По нескольким (2-4) фотографиям интерьера и скудным начальным комментариям (или вообще без комментариев) необходимо ПРИДУМАТЬ и написать приятные, интересные и читабельные описания проектов, включающие в себя,

1) где находится данный объект

2) кто были заказчики объекта

3) описание основных особенностей планировок

4) описание основных особенностей интерьера

Нужен специалист, который

1) может ПРИДУМАТЬ с нуля «историю» проекта

2) умеет излагать свои мысли ИНТЕРЕСНО

3) умеет излагать свои мысли ПРОСТО

4) умеет излагать свои мысли ГРАМОТНО

5) хорошо знаком с темой и терминологией области дизайна интерьеров

Желающим претендентам просьба: написать пробный текст описания (1-2 абзаца) по фотографиям помещения в приложенном файле.

Тексты, которые мы считаем «приемлемыми» (не супер, но все-таки..) можно увидеть на нашем сайте:

http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/taunkhaus-p-zhavoronki/

http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/kottedzh-mytishchi/

http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/kvartira-m-otradnoe/

Тексты, которые мы считаем «унылым гов..ом» можно увидеть на сайтах:

http://www.mirabelle.ru/gallery/lightclassic.html

http://www.mirabelle.ru/gallery/geometry.html

http://www.mirabelle.ru/gallery/chuvstvo_stilya.html

С понравившимся претендентом готовы работать долго, постоянно и по устраивающим его ценам!

Постарайтесь, пожалуйста, отвечать на мой ящик [email protected] нежели писать мне здесь приватные сообщения.

В ПИСЬМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:

0) Как вас зовут и какой опыт в написании текстов.

1) Ваши расценки за написание текстов

2) Пробное описание

Буду рад вашим откликам!

С уважением, Владимир.