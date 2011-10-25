Нужен рерайт описаний товаров для интернет-магазина, занимающегося реализацией автосигнализаций, авторегистраторов, магнитол, колонок и т.д. 38 товаров/20$ Подробности ICQ322603988
Составление описания проектов на сайте
Нужен копирайтер для написания текстов на страницах сайта. По нескольким (2-4) фотографиям интерьера и скудным начальным комментариям (или вообще без комментариев) необходимо ПРИДУМАТЬ и написать приятные, интересные и читабельные описания проектов, включающие в себя,
1) где находится данный объект
2) кто были заказчики объекта
3) описание основных особенностей планировок
4) описание основных особенностей интерьера
Нужен специалист, который
1) может ПРИДУМАТЬ с нуля «историю» проекта
2) умеет излагать свои мысли ИНТЕРЕСНО
3) умеет излагать свои мысли ПРОСТО
4) умеет излагать свои мысли ГРАМОТНО
5) хорошо знаком с темой и терминологией области дизайна интерьеров
Желающим претендентам просьба: написать пробный текст описания (1-2 абзаца) по фотографиям помещения в приложенном файле.
Тексты, которые мы считаем «приемлемыми» (не супер, но все-таки..) можно увидеть на нашем сайте:
http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/taunkhaus-p-zhavoronki/
http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/kottedzh-mytishchi/
http://kv-design.ru/portfolio/kvartiry-kottedzhi/kvartira-m-otradnoe/
Тексты, которые мы считаем «унылым гов..ом» можно увидеть на сайтах:
http://www.mirabelle.ru/gallery/lightclassic.html
http://www.mirabelle.ru/gallery/geometry.html
http://www.mirabelle.ru/gallery/chuvstvo_stilya.html
С понравившимся претендентом готовы работать долго, постоянно и по устраивающим его ценам!
Постарайтесь, пожалуйста, отвечать на мой ящик [email protected] нежели писать мне здесь приватные сообщения.
В ПИСЬМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО:
0) Как вас зовут и какой опыт в написании текстов.
1) Ваши расценки за написание текстов
2) Пробное описание
Буду рад вашим откликам!
С уважением, Владимир.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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