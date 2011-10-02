Тема:формирование педагогической и культурной подержки учащихся в японской школе Соответсвенно никакого плагиата, все сугубо от себя и по теме. Прошу указать цену и срок
Статьи на английском - обзоры сайтов.
Нужно подярка 85 статей на нормальном английском,
каждая статья порядка 1500-2000 символов.
Ни в коем случае не автоматический перевод чего-то или автоматический рерайт
каких-то похожих статей!
В статье - обзор какого-то сайта-сервиса.
На него идете и описываете что там интересного видите,
что дают а что нет, какие положительные и отрицательные моменты итд.
Статья должна быть уникальная для поисковиков и оптимизированная на
название сайта, плюс дополнительные слова типа НазваниеСайта review, и др.
Пишите стоимость за 1000 символов и может примерно за весь обьем статей.
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