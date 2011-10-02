Статьи на английском - обзоры сайтов.

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Закрыт14 заявок231 просмотр

Нужно подярка 85 статей на нормальном английском,

каждая статья порядка 1500-2000 символов.

Ни в коем случае не автоматический перевод чего-то или автоматический рерайт

каких-то похожих статей!

В статье - обзор какого-то сайта-сервиса.

На него идете и описываете что там интересного видите,

что дают а что нет, какие положительные и отрицательные моменты итд.

Статья должна быть уникальная для поисковиков и оптимизированная на

название сайта, плюс дополнительные слова типа НазваниеСайта review, и др.

Пишите стоимость за 1000 символов и может примерно за весь обьем статей.

14 лет назад
DimKud
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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