Статьи на английском - обзоры сайтов.

Нужно подярка 85 статей на нормальном английском,

каждая статья порядка 1500-2000 символов.

Ни в коем случае не автоматический перевод чего-то или автоматический рерайт

каких-то похожих статей!

В статье - обзор какого-то сайта-сервиса.

На него идете и описываете что там интересного видите,

что дают а что нет, какие положительные и отрицательные моменты итд.

Статья должна быть уникальная для поисковиков и оптимизированная на

название сайта, плюс дополнительные слова типа НазваниеСайта review, и др.

Пишите стоимость за 1000 символов и может примерно за весь обьем статей.