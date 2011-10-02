Написать статью о сервисном обслуживании

Необходимо сделать рерайт материалов. Найти (или нарисовать) аналогичные картинки, присутствующие в тексте. Сделать текст последовательным, а не так как сделано в материалах (в виде колонок). На выходе MS Word текст вместе с иллюстрациями. Дополнительно ...