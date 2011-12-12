Приватный проект для Lettre.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки145 просмотров

Написать 4 статьи для сайта, информацию вышлю на почту.

14 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$16
1 день
Второй раз заказывал статьи, хороший исполнитель. Спасибо Наталья.
Ответственный заказчик, с которым приятно и выгодно иметь дело. Никаких недоразумений в оплате или в общении. Спасибо.

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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