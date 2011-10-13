Рерайт Памятки водителю

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Завершен18 заявок331 просмотр

Нужно сделать рерайт Памятки водителю. Часть текста написана в строгом официальном стиле, другая - в дружественно-свободном. Нужен один стиль - друж.-своб. А почему автомобилист - нужно чтобы эта памятка оставаться у водителей надолго. Возможно понадобится добавить что-то свое, интересное, какие-то факты привести, статистику. Объем 55к символов.

14 лет назад
Shmut
Иван 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

as_ta
63 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
Отличный копирайтер, приятный в общении человек. Спасибо за работу.
Работать с Иваном советую каждому фрилансеру. Четко поставленное задание, своевременная оплата - сплошной позитив.

Заявки фрилансеров

as_ta
63 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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