Написать инструкцию к админке

Здравствуйте!

Требуется спец, который сможет написать и оформить инструкцию по пользованию админкой

Подробности в личном общении

Опыт подобной работы – обязателен. Прикрепляйте , пожалуйста, примеры к проекту или отправляйте на почту [email protected] ( в теме письма указываем название проекта и оставляем ссылку на аккаунт)

Также желательно озвучить примерную стоимость и сроки (от – до)

Спасибо