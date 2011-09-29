Написать инструкцию к админке

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка182 просмотра

Здравствуйте!

Требуется спец, который сможет написать и оформить инструкцию по пользованию админкой

Подробности в личном общении

Опыт подобной работы – обязателен. Прикрепляйте , пожалуйста, примеры к проекту или отправляйте на почту [email protected] ( в теме письма указываем название проекта и оставляем ссылку на аккаунт)

Также желательно озвучить примерную стоимость и сроки (от – до)

Спасибо

14 лет назад
idweb
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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