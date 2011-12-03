Написание статей по женской тематике

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен36 заявок796 просмотров

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества.

Цель: Написание интересных статей для сайта женской тематики.

Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе сами устанавливаете).

Пол - женский.

Просьба тем, кто очень загружен и не может писать 5 и более статей в неделю не беспокоить. Те, кто ищут временного заработка и не рассчитывают на долгосрочное сотрудничество - также.

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УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

Размер статьи: Размер от 3000 символов. В статье должны быть картинки, грамотно вставлены ключевые слова, не в ущерб информационной составляющей, без переспама.

Стоимость статьи: 3.2$ . Если вы напишете статью больше чем 3000 символов - стоимость останется прежней, необходимо уметь вкладывать смысловую нагрузку в ограниченное количество символов.

При меньших размерах статьи - 1500 символов - стоимость 2.1$. Но чаще будут именно размера 3000 символов.

Статьи должны отвечать на поставленные вопросы (ключевые слова). Написание текстов подобного типа: "информацию о *ключевое слово* вы можете найти на просторах Интернета или в профильной литературе" оплачиваться не будет. Тексты не должны быть серыми и пустыми. Тексты должны быть написаны так, чтобы их хотелось читать, а не уйти со страницы после первого абзаца.

При выполнении объема работ 15 и более статей в неделю - доплата 10%.

При нарушении оговоренных сроков - штрафные санкции -30% за оплату.

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Тестовое сотрудничество - 1 статья (оплачиваемая). Если все хорошо - следующее тестовое сотрудничество - 5 статей. (также оплачиваемых)

Если все будет хорошо, то объем работы будет практически неограниченным.

Просьба сразу оставлять ICQ для контакта, если у Вас она не написана в профиле.

P.S. Просьба не тратить ваше и мое время впустую сообщениями - "буду писать за 5$ / 1000 знаков, я супер-профессионал". Цена за статью указана в сообщении и является окончательной.

Написание статей
14 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

temnuchaya
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
За всё время сотрудничества Елена показала себя как ответственный и грамотный исполнитель. А больше всего в работе с Еленой понравилось то, что на какую бы тематику она не писала статьи, при чтении материала создаётся впечатление, что эта тема Елене очень близка и знакома (начиная от футбола и заканчивая утеплением яблонь на зиму).
Только положительные эмоции от сотрудничества с этим работодателем. Оплата всегда в срок и никаких задержек с проверкой. Все отлично.
Solnyshko88
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$3
4 дня
Екатерина - очень ответственный, грамотный и пунктуальный исполнитель. Не было ни одного заказа, который бы она не исполнила в срок или к какому были бы какие-то претензии. Очень надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Очень приятно сотрудничать с данным заказчиком. Четкое задание, быстрая проверка и всегда своевременная оплата. За все время работы с ним не было ни одной необоснованной претензии. Надеюсь и на дальнейшее успешное сотрудничество.
Glikeri
Кера 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$16
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Мне очень жаль, что, по состоянию своего здоровья, в последний месяц я не могу писать для Евгения тексты. И очень надеюсь, что, если я встану на ноги, он захочет продолжить наше сотрудничество. Евгений и Ксения - великолепные ребята. Их надежности, обязательности и исключительной порядочности могут поучиться люди, которые намного старше их. Заказчики, подобные Евгению, - большая удача для выбранных исполнителей. Желаю успеха всем его проектам!
Joa
Жоа 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$16
7 дней
От сотрудничества с Жоа остались самые приятные впечатления. Все статьи были написаны вдумчиво, с полезной и интересной информационной составляющей.
Замечательный заказчик. Приятно работать как с ним, так и с его командой. Четкие задания, приятная атмосфера сотрудничества, оплата в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

temnuchaya
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
Solnyshko88
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
Glikeri
Кера 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
Joa
Жоа 
48 лет
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад

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