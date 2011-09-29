Необходим рерайт по тематике Linux. В среднем, 2 статьи в день по 1000-1500 знаков каждая. Жду предложений.
Перевод текста и его редактирование
Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk
Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/
Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk
Перевод текста главное что бы был понятен.
Пример обзора модельки с текстом тут http://www.miniature-construction-world.co.uk/cat-d11t.html
Нужно будет много, но постепенно.
ICQ 444-285-865
Описание 1 модельки 50 руб.
Оплата хоть по статейно.
Заявки фрилансеров
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