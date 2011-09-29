Перевод текста и его редактирование

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Закрыт25 заявок535 просмотров

Есть иностранный сайт http://www.miniature-construction-world.co.uk

Есть мой сайт http://www.modeli96.ru/

Работа заключается в переводе текста (через любой переводчик) в описании обзора модельки на сайте http://www.miniature-construction-world.co.uk

Перевод текста главное что бы был понятен.

Пример обзора модельки с текстом тут http://www.miniature-construction-world.co.uk/cat-d11t.html

Нужно будет много, но постепенно.

ICQ 444-285-865

Описание 1 модельки 50 руб.

Оплата хоть по статейно.

13 лет назад
Tiger66
Иван 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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