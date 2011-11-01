Название торговой марки продуктов питания

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки1654 просмотра
#1$50

Необходимо придумать название торговой марки для продуктов питания.

14 лет назад
bilenchuk
Дмитрий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1
Отличная подача предложения, многобразие вариантов и результат не заставил себя ждать - очередная победа в конкурсе. Спасибо за такой подход к делу.
Спасибо за интересный конкурс и теплые слова!

Заявки фрилансеров

Terra-bit
Дан 
44 года
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
#1

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