SEO оптимизированный текст или статья

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок164 просмотра

Написать SEO оптимизированный текст, или статью, 1500 символов для интернет-магазина китайской одежды. Тема худи.

Использовать слова: Худи, Милые худи, худи 2011, худи 2012, зимние худи.

Желательно до завтра.

14 лет назад
JIucifeR
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад
$6
1 день
Светлана очень быстро и граммотно написала требуемую статью, уникальность 100%, пробовал куски текста искать ничего не нашел. Все замечательно, очень доволен, буду обращаться еще.
Сотрудничеством полностью довольна. Четко поставленная задача, человек постоянно в сети, можно обратиться с вопросами, текст проверен сразу же и оплата моментально. В общем рекомендую как надежного заказчика!

Заявки фрилансеров

lananekrasova
Светлана 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Книга 100 лучших программ и игр для iphone

    У нас планируется книга "100 лучших программ и игр для Iphone и Ipad". По сути это будет 100 статей, собранных в одной книге, о сотне программ. Гонорар за книгу рассчитывается исходя из: ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 10 рецензий

    Нужно написать 10 рецензий. по1,5 тыс знаков б\п каждая. На любые фильмы, из стареньких (до новинок последнего месяца ) Единственное, нужно обязательно написать рецензии на фильмы "2 дня" режиссера Авдотьи Смирновой и на фильм "Эта. ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт описаний товаров для интернет-магазина

    Добрый день! Требуется качественный и глубокий рерайт описаний товаров для магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В случае успешного пробного сотрудничества (оплачиваемого), отдам крупную работу для того же магазина: рерайт всех ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Грамотное ТЗ портала

    Нужно ваше грамотное ТЗ в качестве образца. Нужно ТЗ на портал подобный фрилансеру или веблансеру, только тема другая будет. Должны быть 2 вида регистрации - заказчики и исполнители, оставленные заявки, возможность отвечать на эти заявки, ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание статей для сайта по заработку в интернет

    Нужен качественный копирайтинг seo и не только, на темы: создание сайта, раскрутка сайта, инфобизнес, блоггинг и другие виды заработка в интернете. Также краткие описания товаров и услуг предоставляемых на сайте. Практически к каждому т.з имеется ...

    Написание статей
    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайт

    Здравствуйте, необходимо выполнить рерайт текста! сегодня в течение 2-3 часов! текст не большой, кто свободен обращайтесь!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нейминг

    $50

    Разработать название для юридической фирмы (+ домен свободный в зонах .com/.ru), бриф во вложении. Ждем вариантов

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад