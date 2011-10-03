Рерайт описаний товаров для интернет-магазина

Добрый день!

Требуется качественный и глубокий рерайт описаний товаров для магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В случае успешного пробного сотрудничества (оплачиваемого), отдам крупную работу для того же магазина: рерайт всех описаний (примерно 300-350 шт.), статьи, новости, несколько информационных текстов.

Рассматриваются только предложения с ценой и сроками за 1000 символов.