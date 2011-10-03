Рерайт описаний товаров для интернет-магазина

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Завершен27 заявок327 просмотров

Добрый день!

Требуется качественный и глубокий рерайт описаний товаров для магазина китайской косметики, в том числе лечебной. В случае успешного пробного сотрудничества (оплачиваемого), отдам крупную работу для того же магазина: рерайт всех описаний (примерно 300-350 шт.), статьи, новости, несколько информационных текстов.

Рассматриваются только предложения с ценой и сроками за 1000 символов.

14 лет назад
webx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$23
3 дня
Очень доволен сотрудничеством! Проект выполнен строго по тех. заданию, четко в срок и на высоком уровне. Спасибо!
Хороший заказчик: даёт толковое ТЗ, на связи, быстро принимает и оплачивает работу. В общем, сотрудничеством с Кириллом довольна. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

iolanta
Юлия 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад