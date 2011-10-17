SEO-копирайтинг, наполнение сайта.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок325 просмотров

www.rekomend.ru

Сайт представляет из себя некое коммьюнити пользователей различных товаров и услуг, созданный для обмена опытом и рекомендациями.

Как показывает практика, люди охотно оставляют своё мнение о товарах/услугах, когда товар/услуга уже описаны в базе сайта и на него есть хотя бы 1 отзыв.

Поэтому ищется человек или группа людей на освоение бюджета:)

Необходимо создавать отзывы о товарах/услугах + делать(или находить, изменять и редактировать) и размещать фотографии по данному товару/услуге.

Объём отзыва - примерно 1000 знаков (минимум(!) 500)

Размер фотографии объекта отзыва - не менее 100х100 пикселов, фотография, загружаемая на сайт должна быть квадратной, иначе будет деформироваться на превью. Т.е. предварительная быстрая обработка фотографии фотошопом практически обязательна. Желательно: уникальное фото. Если нет возможности фотографирования объекта - фото из сети, но обязательно обработать (ресайз, фильтр какой-то и т.п.).

Оплата 1 у.е. за создание 1 страницы товара/услуги и отзыв о нём.

Необходимо равномерно заполнять все разделы сайта. Не нужно сливать месячный бюджет, скажем, только на раздел о кино.

Оплата поэтапная, 1 раз в 1-2 недели.

Бюджет на месяц - от 500 до 1000 у.е.

О чём именно делать отзывы - оставляю на откуп исполнителя. Можно взять за основу Яндекс-Маркет или что-то подобное и потихоньку черпать вдохновение оттуда (никакого копипаста!). Или писать отзывы о предметах, что окружают вас дома.. О фирмах-местах-заведениях в вашем городе.

Обязателен отчёт XLS-файлом из 2 колонок:

ключевое словосочетание - URL страницы товара (не вашего отзыва, а именно товара), например:

перчатки Everlast - http://rekomend.ru/catalog/product/bokserskie-perchatki-everlast-iz-naturalnoj-kozhi

Настроен на долгосрочную работу с исполнительными работниками, имеющими опыт написания SEO-текстов, владеющими грамотным русским и которые не будут выклёвывать мне мозг по каждому мелкому вопросу.

14 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Работаем по проекту уже более 2 недель, пока всё нравится. Я получаю то, что хотел видеть, замечания учитываются, всё ОК.
Спасибо Роману за постоянную работу, высокую оплату и понимание.

Заявки фрилансеров

Ekoo0
Игорь 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад

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