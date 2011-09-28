Порядка 6 млн. символов по юридической тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок301 просмотр

Здравствуйте! Необходимо написать порядка 6 млн. символов по юридической тематике (тексты по кодексам - жилищному, уголовному и прочим) - 3000 статей по 2000 символов. В тексты вписываем ключевики.

Пример: Статья 164 Уголовного кодекса. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Описываем содержание кодекса своими словами, предлагаем помощь от имени юридической компании. От вас - цена и сроки.

14 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Статьи, обзоры, новости про андроид

    Нужно написать парочку статей про ОС андроид 2.2., 2.3. (краткий обзор: дата выхода, кодовое название, цифровая версия, основные фишки, нововедения, улучшения.) Объем чтоб раскрыть тему, но без воды. Тексты должны быть интересными, а не ...

    Android
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать и размножить статьи

    Необходимо написать 25 статей и размножить каждую на 40. Уникальность каждой статьи в статейной бирже liex должна быть от 96 до 100%. Каждый блок статей необходимо оформить в текстовый документ с титлом, описанием, заголовком (пример ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный рерайт, тематика кошки

    Нужен качественный рерайт новостей и статей про кошек. Сайт будет наполнятся постепенно, планирую заказывать ~ по 20К символов 2 раза в мес. Важен опыт работы в данной тематике. Общение по e-mail, оплата WMZ/WMR по факту. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт на тему советы

    Ищу 2х рерайтеров на тематику советы, статьи легкие 1. советы на тему мода и стиль, 40-45 статей по 1000-3000 знаков 2. советы на 4 тематики отдых, психология, образование, технологии ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайт на финансовую тематику

    Приветствую! Есть большое количество статей на финансовую тематику. Ищу кто возьмется за рерайт материала. На текущий момент работы примерно на 250к знаков. Выберу двух исполнителей, разделю материал поровну. ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание заголовков и т.д

    Есть категорий, Красота Здоровье Дети Любовь и отношения Домашний уют Питание Психология Беременность Диеты Мода и стиль ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнение каталога сайтов

    ВНИМАНИЕ. Проект приценочный. Очень просто интересуют цены на такую работу. Требуется наполнение каталога сайтов содержимым. Что собственно требуется. Скриншот главной страницы Название до 100 символов ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новости на сельскохозяйственную тематику

    Требуется автор новостей на тему сельского хозяйства. Только компетентные в теме люди. 1 новость ежедневно, на длительный срок (минимум 2 месяца). Независимо от регалий всем кандидатам нужно выполнить тестовое задание. Тема одна для ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад