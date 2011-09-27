Сделать 3 варианта текста с уникальным или близким к уникальному, хорошо читабельным текстом. Текст прилагается.
Создание заголовков и т.д
Есть категорий,
Красота
Здоровье
Дети
Любовь и отношения
Домашний уют
Питание
Психология
Беременность
Диеты
Мода и стиль
Необходимо создать по 10 уникальных вариантов для каждой категории , а именно:
- Заголовок для категории
- Ключевые слова (5-10 ключевых слов, через запятую)
Имеем 10 сайтов женской тематики, с выше указанными категориями, необходимо придумать:
- Название сайта
- Небольшое описание сайта, не более 200 символов
- Ключевые слова для сайта
- Краткое название сайта
Заявки фрилансеров
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